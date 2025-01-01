Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Neun Jahre kein Wort

WarnerStaffel 5Folge 21
Neun Jahre kein Wort

Neun Jahre kein WortJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 21: Neun Jahre kein Wort

41 Min.Ab 12

Als Safeknacker seinen Privat-Tresor ausräumen wollen, erschießt Agent J.J. LaRoche einen von ihnen. Der Komplize konnte mit einem Plastikbehälter fliehen, dessen Inhalt verheerende Folgen für LaRoches Karriere haben könnte. Prompt erhält er ein Erpresserschreiben. LaRoche beauftragt Patrick Jane mit der Lösung des Falles, da er ihm vertraut. Jane hat schnell eine Spur und konstruiert eine clevere Falle für den Täter ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen