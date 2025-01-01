Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Gefangen im Anwesen

Staffel 2Folge 10
Gefangen im Anwesen

The Originals

Folge 10: Gefangen im Anwesen

41 Min.Ab 12

Die Wölfe und Vampire von New Orleans versammeln sich in einem Anwesen, um Friedensverhandlungen zu führen. Vincent weiß genau, wie er das Treffen in ein Blutbad verwandeln kann und veranlasst durch einen Zauber, dass keiner das Anwesen verlassen kann. Die Vampire sind schon bald ausgehungert und bereit, sich an dem Blut der Werwölfe zu laben. Unterdessen suchen Klaus und Elijah nach ihrer Schwester Rebekah, die spurlos verschwunden ist.

