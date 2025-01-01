The Originals
Folge 14: Ich liebe dich, leb wohl
41 Min.Ab 16
Es ist soweit: Hayley und Jackson sollen ihre Hochzeit in Klaus' Anwesen feiern. Der Hausherr bietet dem Paar sogar an, in seinem Haus zu wohnen. Das nimmt Elijah zum Anlass, das Anwesen zu verlassen und sein Glück bei Marcel und seinem Vampirclan zu suchen. Rebekah ist unterdessen damit beschäftigt, Kaleb von einem Fluch zu befreien. Doch selbst mit Davinas Hilfe lässt sich der Fluch nicht brechen.
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
