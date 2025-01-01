The Originals
Folge 5: Die rote Tür
40 Min.Ab 16
Lenore will Elijah verdeutlichen, dass seine Erinnerungen an die vergangenen 1.000 Jahre falsch sind. Daher hält sie ihn in ihrer Gruft gefangen und konfrontiert ihn mit seinen Vergehen. Eines seiner Opfer war einst die junge Tatia, die durch seinen Biss starb - was Lenore damals für ihre Zwecke nutzte. Davina und Kaleb halten unterdessen in einer Hütte ein Ritual ab, bei dem Davina Kalebs wahre Identität aufdeckt.
The Originals
