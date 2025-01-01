Die Bruderschaft der VerdammtenJetzt kostenlos streamen
The Originals
Folge 11: Die Bruderschaft der Verdammten
41 Min.Ab 16
Vincent gelingt es, die Abbilder seiner Brüder Klaus und Elijah in einem illusionären Raum erscheinen zu lassen. Er weiß, dass sie ein Geheimnis vor ihm verbergen, doch es bleibt ungelüftet. Klaus und Elijah schaffen es durch eine List, aus dem Raum zu entkommen. Nachdem die gefangenen Vampire endlich aus dem Anwesen fliehen können, liegt es an dem verwundeten Marcel, seine Untergebenen davon abzuhalten, hungrig über Menschen herzufallen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen