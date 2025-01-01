The Originals
Folge 6: Das Rad des Lebens
41 Min.Ab 16
Klaus und Lenore finden endlich Zeit für die längst fällige Aussprache. Klaus erfährt, warum seine Kindheit die Hölle auf Erden war: Sein Vater wandte sich nach dem Tod der ältesten Tochter von der Familie ab. In dieser Zeit lernte Klaus' Mutter den Werwolfmann Ansel kennen. Das Produkt ihrer Liebe war der kleine Klaus. Als sein leiblicher Vater davon erfährt, macht er Jagd auf Ansel und tötet ihn. Klaus straft er hingegen mit tiefer Verachtung.
The Originals
