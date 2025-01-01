The Originals
Folge 12: Der Zufluchtsort
41 Min.Ab 16
Rebekah vertraut Cassie ihre Fluchtpläne an, doch die verrät sie erbarmungslos an die Kindred-Hexen. In Freya findet Rebekah aber eine Verbündete und die beiden treten gemeinsam die Flucht an. Freya offenbart ihr ein Geheimnis. Unterdessen hat Vincent Marcel in seine Gewalt gebracht. Er will herausfinden, welches Geheimnis Klaus verbirgt.
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen