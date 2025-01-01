Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Der Zufluchtsort

WarnerStaffel 2Folge 12
Der Zufluchtsort

Der ZufluchtsortJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 12: Der Zufluchtsort

41 Min.Ab 16

Rebekah vertraut Cassie ihre Fluchtpläne an, doch die verrät sie erbarmungslos an die Kindred-Hexen. In Freya findet Rebekah aber eine Verbündete und die beiden treten gemeinsam die Flucht an. Freya offenbart ihr ein Geheimnis. Unterdessen hat Vincent Marcel in seine Gewalt gebracht. Er will herausfinden, welches Geheimnis Klaus verbirgt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen