Folge 10: Unter der Oberfläche
40 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Dan Aykroyd blickt mit seinem Team unter die Erde und offenbart die seltsamsten Phänomene: Da gibt es Tunnel, die von riesigen Faultieren gegraben wurden, verzweifelte Versuche, die Toten am Wiederauferstehen zu hindern, sowie wundersame Geschichten von Meeresungeheuern, verborgenen Städten und unmöglichen Kreaturen, die unter uns lauern.
The Unbelievable - mit Dan Akroyd
