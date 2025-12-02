Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgefallene Waffen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 02.12.2025
Folge 4: Ausgefallene Waffen

40 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Aufblasbare Panzer, Roboter-Attentäter, Bazooka-Vespas, Kriegsdelfine - Die Liste der absurden Waffen lässt sich noch fortführen.

