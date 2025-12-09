Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Kuriose Erfindungen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 09.12.2025
Kuriose Erfindungen

Folge 5: Kuriose Erfindungen

40 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Das menschliche Gehirn lässt die wundersamsten Ideen sprießen. Manchmal werden daraus Erfindungen, die seltsamer nicht sein könnten: Gasmasken für Säuglinge, robotergestützte Schneckenverzehrsysteme, versteckte Kontaktlinsenkameras oder Sicherheitssysteme für Särge.

