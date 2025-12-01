Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Ungewöhnliche Rituale

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 16.12.2025
Ungewöhnliche Rituale

Ungewöhnliche RitualeJetzt kostenlos streamen

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Folge 7: Ungewöhnliche Rituale

40 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Von alltäglichen Riten bis hin zu einmaligen Zeremonien - Menschen lassen sich einiges einfallen, um das Leben erträglicher zu machen: Im viktorianischen Zeitalter wurden Bandwürmer zum Abnehmen eingesetzt. In bestimmten Kulturen gelten menschliche Knochen als Wundermittel gegen Gicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Kabel Eins Doku
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Alle 1 Staffeln und Folgen