The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Sonderbare Experimente

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 23.12.2025
40 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Dan Aykroyd geht den seltsamsten Experimenten der Geschichte auf den Grund: Sorgt das Drüsensekret von Affen für Unsterblichkeit? Wie hypnotisiert man Attentäter und kann man die Gehirne zweier Wesen verknüpfen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alle 1 Staffeln und Folgen