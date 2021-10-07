Blind Auditions 1: Der Kampf um die besten Stimmen hat begonnenJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 1: Blind Auditions 1: Der Kampf um die besten Stimmen hat begonnen
114 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 6
Die elfte Staffel von "The Voice of Germany" hat begonnen! Welche Talente können die Coaches Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos in der Blind Audition von sich überzeugen?
