Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härter

SAT.1Staffel 11Folge 8vom 31.10.2021
Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härter

Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härterJetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 8: Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härter

104 Min.Folge vom 31.10.2021Ab 6

Auch in der achten Blind Audition von "The Voice of Germany" steppt wieder der Bär - oder besser gesagt Johannes Oerding, der mit einem wilden Gitarren-Solo alle überrascht. Auch Nico Santos muss sich ins Zeug legen, um die Talente in sein Team holen zu können. Diesen Darbietungen stehen die Talente aber in nichts nach und präsentieren Hits aus allen erdenklichen Genres.

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen