Das spektakuläre Finale der 11. Staffel!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 19: Das spektakuläre Finale der 11. Staffel!
159 Min.Folge vom 19.12.2021Ab 6
Im großen Finale küren die Zuschauer:innen die beste Stimme Deutschlands zu "The Voice of Germany". Katarina Mihaljevic, Gugu Zulu, Linda Elsener, Sebastian Krenz und das Duo Florian und Charlene Gallant singen ihre eigenen Singles gemeinsam mit ihren Coaches live vor großem Publikum. Wer wird sich durchsetzen und "The Voice of Germany" 2021?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen