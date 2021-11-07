Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blind Auditions 10: Superstar James Blunt in der letzten Blind Audition

SAT.1Staffel 11Folge 10vom 07.11.2021
110 Min.Folge vom 07.11.2021Ab 6

Endspurt in den Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2021! Für die Talente geht es jetzt um alles oder nichts. Sie kämpfen um die letzten Plätze in den Teams von Sarah Connor, Mark Forster, Johannes Oerding und Nico Santos. In den letzten Blinds erleben die Coaches so manche Überraschung, darunter auch Superstar James Blunt. Werden sie den Musiker anhand seiner Stimme erkennen?

