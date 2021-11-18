Battles 3: Beatbox-Rap-Party im Battle-RingJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 13: Battles 3: Beatbox-Rap-Party im Battle-Ring
143 Min.Folge vom 18.11.2021Ab 6
Die Battles gehen in die dritte Runde! Bei "The Voice of Germany" 2021 müssen sich die Talente jetzt gegen ihre Teamkolleg:innen durchsetzen. Welche Auftritte hauen die Coaches besonders um, wer schafft es in die Sing Offs und für wen ist der Traum von den Live-Shows nun zu Ende?
