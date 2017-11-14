Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 14.11.2017: Episode 20
44 Min.Folge vom 14.11.2017Ab 12
Von der Notoperation am Hundewelpe bis zum Kaiserschnitt bei der Katzenmama: Sein großes Herz für Tiere hat Rocky Mountain Doc Jeff Young schon tausendfach unter Beweis gestellt. Aber so dramatisch die Rettungsaktionen auch sind - das Wohl der Menschen ist dem Tierarzt aus Denver dabei immer ein ganz besonderes Anliegen! In dieser Folge macht das Team die mobile Klinik klar, um in einem entlegenen Reservat der Sioux-Indianer kostenlose Behandlungen anzubieten. Denn in der trockenen Einöde von South Dakota sind qualifizierte Veterinäre Mangelware oder schlichtweg unbezahlbar. Außerdem müssen drei freche Exoten unters Messer: Dax, Cork und Wicket, die quirligen Kurzkopfgleitbeutler.
