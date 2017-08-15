Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 15.08.2017: Episode 13
45 Min.Folge vom 15.08.2017Ab 12
Selbst erfahrene Veterinäre wie Dr. Jeff werden immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert. Diesmal landet Hausschwein Penelope auf dem Operationstisch der Klinik. Besitzer Keith möchte das Tier sterilisieren lassen, da Penelopes hormonell bedingte Stimmungsschwankungen den Familienfrieden ernsthaft gefährden. Auch wenn Dr. Jeff den Eingriff zum ersten Mal an einem Schwein durchführt, ist er sicher, dass das Borstenvieh nach der Narkose bald wieder auf den Beinen ist. Außerdem in dieser Folge: Pitbull-Mischling Baby King leidet unter hohem Fieber, Husky-Rettung in einem entlegenen Bergdorf und Dr. Lindsay gibt Goldendoodle Sparky eine zweite Chance.
