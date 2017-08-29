Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 29.08.2017: Episode 15
44 Min.Folge vom 29.08.2017Ab 12
Diesmal benötigen einige besondere Vertreter des Tierreichs die Hilfe der Veterinäre: Tigerpython Banana leidet unter akuten Atemproblemen und hat bedenklich viel Gewicht verloren. Um herauszufinden, was der zitronengelben Würgeschlange fehlt, muss das meterlange Reptil unters Röntgengerät. Dr. Baier ist Experte für exotische Tiere. Daher übernimmt er die ungewöhnliche Untersuchung. Während sich Dr. Jeff von einer Knieoperation erholt, startet Dr. Nichols zu einem Wildlife-Park in Keenesburg, Colorado. Hier sollen mehrere Löwenweibchen gefangen sowie mit Hormonimplantaten zur Verhütung versehen werden - was bei den testosterongesteuerten Artgenossen im Freiluftgehege gar nicht gut ankommt...
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.