Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 05.09.2017: Episode 16
45 Min.
Ab in den Süden! In dieser Folge reisen Tierarzt Dr. Jeff und sein Team nach Mexiko, um verletzten Haustieren wieder auf die Sprünge zu helfen. Das Ziel ist es, innerhalb einer Woche möglichst vielen Tierbesitzern eine kostenlose Behandlung ihrer Vierbeiner zu ermöglichen. Die Aktion, mitsamt mobiler Tierklinik, mutiert zu einem regelrechten Arbeitsmarathon. Denn gerade für weniger wohlhabende Bewohner ist eine Gesundheitsversorgung von Hunden oder Katzen schlichtweg unbezahlbar. Bei ihrem Auslandseinsatz bekommen die Veterinäre Unterstützung von einem erfahrenen Kollegen: Dr. Tony Rios übernimmt die Organisation vor Ort und hilft mögliche Sprachbarrieren zu überwinden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe: 12
12
