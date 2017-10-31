Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 31.10.2017: Episode 18
45 Min.Folge vom 31.10.2017Ab 12
Rushhour in der „Planned Pethood Plus Klinik“: Chinchilla Snowbell braucht eine dringende Zahnbehandlung, Pitbull Reilly wurde von einem Auto angefahren und eine Katze mit Kopfverletzung kämpft um ihr junges Leben! Zum Glück sind die Veterinäre um Dr. Jeff ein eingespieltes Team, das auch in Extremsituationen einen kühlen Kopf bewahrt. Denn zwischen Röntgenaufnahmen im Akkord, korrekt dosierten Betäubungen oder komplizierten Operationen müssen die Ärzte auch emotional erschütterte Haustierbesitzer beruhigen. Später rückt Dr. Baier zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Gemeinsam mit Assistent Hector will er zwei wild gewordenen Wallabys die Tollwutimpfung verpassen...
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.