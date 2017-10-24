Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 24.10.2017: Episode 17
44 Min.Folge vom 24.10.2017Ab 12
Ein exotischer Notfall in der Tierklinik von Denver: Die australische Bartagame Starla schwebt in akuter Lebensgefahr! Seit ihrer kürzlich erfolgten Eiablage ist die Echse extrem geschwächt und stark dehydriert. Können die Ärzte Starlas Leben retten - oder muss der geschuppte Nachwuchs das Familienerbe fortführen? Später stößt Tierärztin Dr. Amy Hutcheson bei einem Routineeingriff auf unerwartete Komplikationen. Denn Kater Khalifa scheint seine bevorstehende Kastration mit allen Mitteln verhindern zu wollen. Außerdem in dieser Folge: Dr. Jeff und Dr. Nichols helfen auf einer therapeutischen Tierfarm aus. Hier muss ein winzig kleines Minipferd mit riesengroßen Zahnproblemen behandelt werden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
