Liebe macht farbenblindJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 1: Liebe macht farbenblind
61 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Luis kehrt zusammen mit seinen Kumpels Lev und Heinz an den Ort seiner ersten Tinderreise zurück. In Bologna wollen die drei ein paar hübsche Mädels treffen. Bald wird sich zeigen, wer die Nächte im Auto verbringen wird. Auch Bella und Martina zieht es wieder in den Süden auf Partnerjagd. Diesmal versuchen die beiden Ladies ihr Glück im sonnigen Lissabon. Sissi, Anna und Felicia haben es die Spanier in Valencia angetan. Sayed und Kevin swipen in Stockholm.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV