Tinderreisen
Folge 5: Mumury in Valencia
61 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
Luis, Lev und Heinzi kehren nach Bologna zurück, wo sie sich viele neue Dates erhoffen. Besonders Heinzi ist nach dem Aufenthalt in Rimini enttäuscht. Sein letztes Rendezvous Viola wollte sich lieber nicht von ihm küssen lassen - und das nach unzähligen Annäherungsversuchen. Martina in Lissabon staunt nicht schlecht, als plötzlich zwei Männer vor ihr stehen und sie kennenlernen wollen. Sie hat sich mit den beiden versehentlich auf ein und dasselbe Date verabredet.
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV