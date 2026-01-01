Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 3
Flotter Vierer in Rimini

60 Min.Ab 12

Lev verbringt, wie Luis und Heinzi, die Nacht im Auto. Carlotta möchte ihn zwar wiedersehen, doch schon am nächsten Morgen macht sich der Tinderreisende zusammen mi seinen Freunden auf nach Rimini, um dort neue Frauen zu daten. Der Student Carles hat derweil in Valencia ein Auge auf Anna geworfen. Sie jedoch überfällt zunehmend das Gefühl, dass der Mann ihr nur an die Wäsche will. Ihre Draufgänger-Freundin Sissi nimmt unterdessen ihr Date Alberto mit ins Hotel ...

