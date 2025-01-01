Unehrliche Zauberer und Körbe mit BananenJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 9: Unehrliche Zauberer und Körbe mit Bananen
59 Min.Ab 12
Nur ein Wisch am Handy und schon ein Date? Die Online-Dating-Plattform "Tinder" macht es möglich. Allein in Österreich tummeln sich über eine Million aktive NutzerInnen im Netz auf der Suche nach Sex und Liebe. Noch viel besser, wenn Paarungswillige zwei der schönsten Dinge verbinden - Urlaubsreisen und Dates. ATV hat den neuen Trend unter die Lupe genommen und österreichische Singles quer durch Europa mit versteckter Kamera begleitet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV