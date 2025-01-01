Tinderreisen
Folge 6: Es wird feucht
60 Min.Ab 12
In Bologna beeindruckt Tinderking Luis sein Date Deborah, indem er in den größten Brunnen der Stadt springt. Heinzi trifft endlich eine Frau, die seinen Namen aussprechen kann und Lev macht bei Charlotta Fortschritte. Martina datet in Lissabon einen Mann, der das genaue Gegenteil von ihr ist. Und Charbel hat in Dublin das kürzeste Rendezvous in der Geschichte von "Tinderreisen".
Tinderreisen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV