Tinderreisen
Folge 4: Partner für zwei Nächte
60 Min.Ab 12
Heinzi, Lev und Luis verlegen ihre Tinderreise weiter nach Rimini. Heinzi hat sein letztes Date Viola mit dabei. Von ihr erhofft sich der junge Mann einen leidenschaftlichen Kuss am Strand. Bisher ist die Dame seinen Annäherungsversuchen jedoch gekonnt ausgewichen. Anna kehrt unterdessen in Valencia mit unguten Gefühlen von ihrem letzten Date ins Hotel zurück und staunt nicht schlecht, als dort Sissis Rendezvous Alberto unbekleidet im Bett liegt.
Tinderreisen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV