An der Grenze klopft man nichtJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 1: An der Grenze klopft man nicht
60 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
Tinder-King Luis nimmt Lev und Ben mit nach Krakau. Yessica und Adriana machen Mailand unsicher. Auch Charbel ist wieder am Start: er versucht sein Tinder-Glück in Tschechien!
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4