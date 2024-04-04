Geboren um Liebe zu gebenJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 2: Geboren um Liebe zu geben
59 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 16
Bei Luis, Lev und Ben könnt's in "Krakenau" besser laufen - genauso wie bei den Barcelona-Girls. Charbel und Patrick suchen das Glück in Excalibur City. Auch wieder am Start: Sayed und Kevin. Die zwei Helden wollen in Malaga spanische Mädchen verführen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4