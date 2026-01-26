Tinderreisen
Folge 10: Ahoi, ihr Lustmatrosen
61 Min.Ab 16
Yessicas Plan geht auf: Sie lockt Enrico in ihr Hotelzimmer. Adriana trifft sich in der Zwischenzeit mit Samuel zum Wetttrinken. Sissi geht auf See-Tuchfühlung und Lillith lernt ihren Traumspanier kennen, der eigentlich gebürtiger Marokkaner ist. Für Patrick und Charbel geht's wieder Richtung Excalibur City. In Krakau ist Joanna back im Game.
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H)