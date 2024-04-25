Der Bizeps schwebt auf Wolke 8Jetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Der Bizeps schwebt auf Wolke 8
60 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 16
Sayed trifft sich im sonnigen Malaga mit Sele, die wie er gerne rappt. Luis, Lev und Ben sind in Krakau auf Frauenfang.
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Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4