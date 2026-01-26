Tinderreisen
Folge 9: Die g'sunde Watschn
60 Min.Ab 16
Sayed hat eine gefährliche Idee: er nimmt Kevin mit auf sein Date. Sissi darf endlich das Steuer übernehmen, Luis trifft sich nach seiner Übernachtungsparty direkt wieder mit Joanna und Lev kassiert eine Ohrfeige. Yessica will Enrico sofort vernaschen - steigt der italienische Stier ein?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H)