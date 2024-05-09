Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

A Sixer mit Plus

ATVStaffel 6Folge 7vom 09.05.2024
A Sixer mit Plus

A Sixer mit PlusJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 7: A Sixer mit Plus

59 Min.Folge vom 09.05.2024Ab 16

Luis ist in Krakau kurz davor, die Pflanzen seiner Dame bewundern zu dürfen, während Bens Dame unangekündigt das Lokal verlässt. Patrick trifft sich mit einem Model, Sissi mit einem 18-Jährigen. Yessicas Date verschwindet nach drei Minuten und Liliths Typ lässt sich mit Mojito volllaufen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen