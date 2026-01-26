Tinderreisen
Folge 1: Pika Pi in Tokio
61 Min.Ab 16
Luis und Lev zieht es dieses Jahr nach Tokio. Der kulturelle Unterschied wird schnell offensichtlich, denn Händeschütteln und Umarmungen sind in Japan befremdlich. Patrick, der urige Niederösterreicher, versucht dieses Jahr in Bratislava sein Glück. Mit dabei hat er den unerfahrenen Charbel. Sissi ist mit Linda und Jessica auf Tinder-Reise nach Malta unterwegs. Und Sayed und Kevin haben Bianca eingepackt, um gemeinsam mit ihr nach Athen zu reisen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H)