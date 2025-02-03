Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Mit dem Flirt-Aufzug ins Kellergeschoss

ATVStaffel 7Folge 6vom 03.02.2025
Mit dem Flirt-Aufzug ins Kellergeschoss

Mit dem Flirt-Aufzug ins KellergeschossJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 6: Mit dem Flirt-Aufzug ins Kellergeschoss

61 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 16

In Tokio wird geflirtet was das Zeug hält. Luis hat auf einer Dachterrasse so viele Kniebeugen gemacht, dass sie nicht mehr anders konnte, als ihn zu küssen. Bianca trifft sich zum zweiten Mal mit ihrem Notfallsanitäter am Strand von Athen. Patrick hat in Bratislava einen Plan, um sein Date ins Hotelzimmer zu bekommen. Und auf der schönen Insel Malta ist nun Jessica nach ihrem verpatzen Date vom ersten Tag an der Reihe. Und es könnte nicht besser sein.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen