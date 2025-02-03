Mit dem Flirt-Aufzug ins KellergeschossJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 6: Mit dem Flirt-Aufzug ins Kellergeschoss
61 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 16
In Tokio wird geflirtet was das Zeug hält. Luis hat auf einer Dachterrasse so viele Kniebeugen gemacht, dass sie nicht mehr anders konnte, als ihn zu küssen. Bianca trifft sich zum zweiten Mal mit ihrem Notfallsanitäter am Strand von Athen. Patrick hat in Bratislava einen Plan, um sein Date ins Hotelzimmer zu bekommen. Und auf der schönen Insel Malta ist nun Jessica nach ihrem verpatzen Date vom ersten Tag an der Reihe. Und es könnte nicht besser sein.
Tinderreisen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4