Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Die verhängnisvollen drei Worte

ATVStaffel 7Folge 5
Die verhängnisvollen drei Worte

Die verhängnisvollen drei WorteJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 5: Die verhängnisvollen drei Worte

60 Min.Ab 16

In Tokio geht es um alles. Luis möchte heute seine Eko im Sturm erobern. Und Lev versucht sich in einer Karaoke-Bar ins Herz von Meg zu singen. Das Date von Bianca hat plötzlich einen Emergency Call. Er ist Notfallsanitäter muss man wissen, aber stimmt das wirklich? In der Hauptstadt von Slowenien sind Adriana und Yessica auf Tinderreise. Yessica muss feststellen, dass gutes Aussehen allein nicht immer ausreicht. Und auf Malta steht Linda plötzlich oben ohne auf ihrem Balkon.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen