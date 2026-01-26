Tinderreisen
Folge 4: Ein Date mit Sailor Moon
58 Min.Ab 16
In Athen trifft sich Sayed mit Dimitra und erlebt ein Date voller Ouzo und Rosen. In Tokio macht Luis mit einer speziellen Dating-Strategie auf sich aufmerksam. Jessica hat ihren Martin auf Malta gefunden. Der Schock sitzt tief, als er beginnt zu lachen. Linda geht es da anders: Sie nimmt Jogger Byron direkt ins Hotel, und dann ist sie verschwunden. Und in Bratislava wartet Patrick am Hauptplatz, aber sein Date läuft einfach an ihm vorbei ...
Genre:Reality
Produktion:AT, 2019
