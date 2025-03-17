Das Geheimnis der OrangeJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 12: Das Geheimnis der Orange
61 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 16
In Tokio hat Luis ein heikles Rendezvous. Sowohl die Schirmdame als auch das Manga-Girl stehen auf ihn. Wie wird er sich entscheiden? In Athen platzt Sayed in KingKevs Verabredung - die Frau hat eine Vorliebe für Orangen. Sayed wird schnell merken, wie ernst es ihr ist. In Bratislava läuft es für Patrick nicht rund. Wird es ihm trotzdem gelingen, sein Date zu erobern? Und auf Malta lädt Linda zum Dreier mit Byron ein. Wie kommt Jessica aus dieser Nummer wieder heraus?
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H)