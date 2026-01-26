Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Mit BH oder ohne?

ATVStaffel 7Folge 2
Mit BH oder ohne?

Mit BH oder ohne?Jetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 2: Mit BH oder ohne?

60 Min.Ab 16

Luis taucht in Tokio in einem Pikachu-Kostüm zu seinem ersten Date auf - sehr zur Überraschung der jungen Japanerin Eko. In Bratislava versuchen Patrick und Charbel mit unkonventionellen Taktiken, die slowakische Dating-Welt zu erobern. Auf Malta macht Sissi eine völlig neue Erfahrung, denn sie trifft sich mit einer Frau. Doch die Sache ist komplizierter, als sie dachte. Und in Ljubljana wagen Adriana und Yessica den Sprung in die slowenische Dating-Szene.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen