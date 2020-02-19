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Tiny House, Big Living

Kleines Haus ohne Netz

HGTVFolge vom 19.02.2020
Kleines Haus ohne Netz

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Tiny House, Big Living

Folge vom 19.02.2020: Kleines Haus ohne Netz

21 Min.Folge vom 19.02.2020

Eine fünfköpfige Familie baut ein Minihaus auf einem riesigen Grundstück im Norden von Idaho. Sie träumen von einem naturverbundenen Leben in einem rustikal-charmanten Häuschen mit Holzofen, Bücherregalen im Wohnzimmer und ein Co-Schlafzimmer mit Kojen für die ganze Familie.

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