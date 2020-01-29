Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny House, Big Living

Neues Glück für Weinliebhaber

HGTVFolge vom 29.01.2020
Neues Glück für Weinliebhaber

Neues Glück für WeinliebhaberJetzt kostenlos streamen

Tiny House, Big Living

Folge vom 29.01.2020: Neues Glück für Weinliebhaber

21 Min.Folge vom 29.01.2020

Jen ist Weinliebhaberin und träumt schon lange von einem Tiny House in der Weinregion von Ohio. Mit ihrem Freund Bob plant sie ihr neues Zuhause. Das Häuschen liegt an einem Teich und soll rustikal mit vielen Fenstern designt werden. Eine Treppe führt zu einem Schlafboden und bietet sogar Platz für Gäste. Das Interior ist außerdem von der Weinregion inspiriert.

Alle verfügbaren Folgen