Tiny House, Big Living
Folge vom 22.01.2020: Tiny House für große Leute
21 Min.Folge vom 22.01.2020
Die Studentin Emma und der Wirtschaftsprüfer Clay haben sich vor einem Jahr kennengelernt. Als die beiden darüber nachdachten, zusammenzuziehen, kam schnell die Idee für ein Tiny House auf. Sie bauen es auf einem Grundstück in der Natur und wollen es dann überall dahin stellen, wo sie gerade leben möchten. Das wichtigste: Clay ist zwei Meter groß und die Einrichtung soll höhenverstellbar sein.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.