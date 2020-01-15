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Tiny House, Big Living

Das Architekten-Projekt

HGTVFolge vom 15.01.2020
Das Architekten-Projekt

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Tiny House, Big Living

Folge vom 15.01.2020: Das Architekten-Projekt

21 Min.Folge vom 15.01.2020

Die beiden Architekten Jake und Sam bündeln ihre Fähigkeiten und bauen ein Tiny House auf dem Grundstück von Sams Eltern in Boise. Mit Familienzuwachs im Anmarsch packen auch die Eltern der beiden mit an. Das kleine Häuschen enthält verschiedene Materialien als Akzente und auch ansonsten soll es ihnen an nichts fehlen.

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