Tiny House, Big Living
Folge vom 15.01.2020: Das Architekten-Projekt
21 Min.Folge vom 15.01.2020
Die beiden Architekten Jake und Sam bündeln ihre Fähigkeiten und bauen ein Tiny House auf dem Grundstück von Sams Eltern in Boise. Mit Familienzuwachs im Anmarsch packen auch die Eltern der beiden mit an. Das kleine Häuschen enthält verschiedene Materialien als Akzente und auch ansonsten soll es ihnen an nichts fehlen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.