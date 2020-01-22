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Tiny House, Big Living

Haus mit Schwung

HGTVFolge vom 22.01.2020
Haus mit Schwung

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Tiny House, Big Living

Folge vom 22.01.2020: Haus mit Schwung

22 Min.Folge vom 22.01.2020

Bill und seine Frau haben fünf Töchter und einen Sohn. Der Familienvater wünscht sich einen Rückzugsort à la ein Tiny House in seinem liebsten Ferienort in Indiana. Er engagiert einen Zimmermann, der für seine geschwungenen, organischen Designs bekannt ist. Seine Dachformen sind etwa von Musikinstrumenten inspiriert und so außergewöhnlich wird auch das Mini-Ferienhaus für Bill.

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