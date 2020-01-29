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Tiny House, Big Living

Kleiner Wolkenkratzer

HGTVFolge vom 29.01.2020
Kleiner Wolkenkratzer

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Tiny House, Big Living

Folge vom 29.01.2020: Kleiner Wolkenkratzer

21 Min.Folge vom 29.01.2020

Molly ist Schauspielerin und Malerin. Nachdem bei ihr Epilepsie diagnostiziert wurde, zieht sie zurück zu ihrer Familie. Jetzt plant sie mit ihrem Vater ein Tiny House im Garten ihrer Schwester. Das Häuschen bekommt einige Features, wie ein ausfahrbares Dach und einen Flachbild-TV auf Knopfdruck. Das ermöglicht Platz für ein normales Bett, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer.

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