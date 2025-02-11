Ein Panzer kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Titanen aus Stahl
Folge vom 11.02.2025: Ein Panzer kommt selten allein
45 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Mario Tänzer und seine Mitarbeiterin Janine Vogel sind in Polen auf Einkaufstour. Dort hat das Duo einen seltenen Flakpanzer im Visier. Der ZSU-23-4 wurde entmilitarisiert und hat keinen Motor. Deshalb erweist sich das Aufladeprozedere als sehr kompliziert. Peter Rösch muss in Oberhausen ebenfalls eine Herausforderung meistern. Der Schrauber soll die Stirnwand eines Mercedes NG 1617 CAK erneuern und gerät dabei unter Zeitdruck. Und Isabella und Chris Fuchs suchen für ihre Baustelle einen großen Bagger. Ein alter Schulfreund kann möglicherweise helfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.