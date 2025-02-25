Titanen aus Stahl
Folge vom 25.02.2025: Ein Faun auf Abwegen
45 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Beim „Truck Trial“ in der Nähe von Gera kämpfen sich die Fahrer mit ihren geländegängigen Lastkraftwagen durch unwegsames Terrain. Philipp aus dem Hanfbachtal gerät bei dem Event mit seinem Faun mehr als einmal in Schieflage. Mario Tänzer begibt sich derweil auf Fehlersuche. Der Museumsbetreiber hat für seine Feldbahnlok extra einen neuen Motor besorgt. Doch das Schienenfahrzeug bewegt sich nicht von der Stelle. Und Marcus Thiel checkt die Elektrik und die Bremsen seines Unimogs. Denn am nächsten Tag wird ein Prüfer das Vehikel unter die Lupe nehmen.
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
