Titanen aus Stahl
Folge vom 18.02.2025: Verliebt ins alte Eisen
44 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Wenn die Abschleppstange bricht, rollt Mario Tänzers Flakpanzer ungebremst in die Fahrzeughalle. Dieses Worst-Case-Szenario gilt es unbedingt zu verhindern. Beim Abladen vom Tieflader ist deshalb volle Konzentration angesagt. Isabella und Chris Fuchs haben einen seltenen Dreiseitenkipper im Visier. Doch bevor sie das Fundstück begutachten können, müssen sie in einer Ziegelei Steine aus dem Weg räumen. Und Philipp aus dem Hanfbachtal checkt einen Faun L908 SA auf Herz und Nieren. Der Fahrzeughändler will mit dem Lkw bei einer Offroad-Challenge antreten.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.